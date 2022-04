L’impact de la Covid sur la santé mentale Hôtel de Région,site de Rouen, 19 mai 2022, Rouen.

Dépressions, stress post-traumatique, anxiété, insomnie .. infectée ou non par le virus de la Covid-19, près d’une personne sur cinq développera des troubles psychiatriques. Ces symptômes ne sont pas seulement liés aux effets délétères de la pandémie. Ils sont l’expression de l’infection elle-même et de l’inflammation qu’elle entraîne, notamment dans le cerveau. Les mécanismes en jeu, d’une grande complexité, constituent un nouveau domaine d’exploration pour la recherche. Avec leurs causes identifiables, les maladies mentales sont des maladies comme les autres. Si, comme nous l’enseigne l’immu­no-psychiatrie, nous ne sommes pas égaux face aux infections et au risque de développer des maladies mentales, nous pouvons tous apprendre à réduire ce risque. Les acquis de la psychologie, les outils qu’elle met à notre disposition peuvent améliorer notre résilience. Ainsi, l’épidémie rebat les cartes, tant pour les individus que pour la psychiatrie elle-même, déjà sinistrée, qui doit gérer cet autre désastre sanitaire. Une chance pour elle de se réinventer ? Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19, Marion Leboyer, Lisa letessier, Anne de Danne (4ème de couverture) © Odile Jacob, 2021 Intervenant : Marion Leboyer, Professeure de psychiatrie à l’université Paris-Est-Créteil. Responsable du pôle Psychiatrie et addicto­logie des hôpitaux universitaires Henri-Mon­dor (Créteil) et du laboratoire de Psychiatrie translationnelle de l’Inserm. Directrice de la fondation FondaMental.

