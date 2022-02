L’impact au cœur des stratégies de croissance et des territoires – Terrha 2040 Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris.

L’impact au cœur des stratégies de croissance et des territoires – Terrha 2040

Paris Expo Porte de Versailles, le mardi 1 mars à 11:00

Les derniers rapports du GIEC et de IPBES sont sans appel, nous devons changer notre façon de produire et de consommer. L’impact doit être au cœur de nos stratégies de croissance et de nos territoires. Le programme d’agriculture régénérative Terrha 2040 lancé en 2021 dans les Hauts-de-France a pour objectif de transformer collectivement (agriculteurs, associations, transformateurs) les chaines d’approvisionnement. Au total d’ici 2040 ce seront plus 1,7M d’arbres qui seront plantés afin de répondre aux enjeux de demain. Zoom sur ce projet collectif qui aligne Economie et Ecologie. Lou VERSCHAVE – Responsable Impact Ynsect Jules CASTRO – Responsable projet Pur Projet Pierre Antoine BRUNEL – Technicien Agriculture de Conservation des Sols Noriap

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T12:00:00