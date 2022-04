LIMOUX BRASS FESTIVAL – SATCHMOCRACY + MULTIQUARIUM BIG BAND, 29 avril 2022, .

LIMOUX BRASS FESTIVAL – SATCHMOCRACY + MULTIQUARIUM BIG BAND

2022-04-29 – 2022-04-29

1ère partie:

Au début des années 20 Louis Armstrong révèle au monde du jazz un nouveau chemin, il est à l’époque un puissant catalyseur, comme l’architecte d’un univers musical en pleine transition. Dans ce programme, Jérôme Etcheberry a cherché respectueusement à rendre hommage à l’impact de son expression si singulière durant cette période essentielle, jusqu’à transposer l’incomparable vitalité de son jeu en scénographiant sa musique dans ses plus infimes détails grâce à la riche texture d’une section de cuivres permettant de souligner la gamme de couleurs de son style si original, et de retrouver entre chaque note la signature de celui qui élaborait un chef-d’œuvre à chacun de ses solos. En suivant les courbes subtiles de ses plus célèbres lignes mélodiques, sublimées par une section rythmique mettant en lumière son inventivité. « INDISPENSABLE » JAZZ NEWS, « MUST » TSF JAZZ, « 4 étoiles » CLASSICA, « INDISPENSABLE » JAZZ HOT, Disque du Jour TSF JAZZ, « HIT » COULEURS JAZZ, A la une d’Open Jazz sur France Musique, Album JAZZ de la semaine du 5 au 11 juillet FIP

2ème partie:

Le tandem Charlier/Sourisse rend hommage à l’immense bassiste jazz-rock mort il y a trente ans, avec l’incroyable Bireli Lagrène à la basse fretless. La petite entreprise d’André Charlier et Benoît Sourisse a une dizaine d’albums à son actif et de belles collaborations avec Jerry Bergonzi, Kenny Garrett, Kurt Rosenwinkel, Didier Lockwood, Toots Thielemans, John Scofield, Philip Catherine, McLaughlin, Quincy Jones, Phil Collins, Petrucciani … et tant d’autres. À l’occasion des 25 ans de leur collaboration, le batteur et le pianiste fondent le Multiquarium Big Band. Après leur superbe hommage à Michael Brecker (en trio avec le guitariste Louis Winsberg) ils revisitent à nouveau la musique de leur adolescence. C’est l’ovni de la guitare Bireli Lagrène qui endosse l’habit du miraculeux bassiste.

Avec sa Jazz Bass fretless de 1962 aux micros à simples bobinages ou sa Jazz Bass de 1960 (parmi les 245 basses qu’il possédait) et son approche innovante de leur utilisation, l’éblouissant Jaco Pastorius a redéfini le rôle de l’instrument qui était jusqu’alors cantonné à l’accompagnement. Une voie royale était tracée pour de nombreux bassistes parmi lesquels Marcus Miller, Robert Trujilo, Christian McBride … Qu’il soit aux côtés du guitariste Pat Metheny, dans le groupe Weather Report de Joe Zawinul ou avec la chanteuse Joni Mitchell, il est l’ovni sachant jouer tous les styles, qui avec un son ample et un jeu riche en harmoniques et en accords, a fait de la basse un vrai instrument soliste. Comme beaucoup, Bireli Lagrène qui compte parmi les plus grands guitaristes du monde, l’a admiré et a eu le bonheur de jouer avec lui. Ils ont en commun leur sincérité et leur appétit de la vie qu’ils dévorent à pleines dents tant que leur instrument n’est pas loin. La musique du géant et l’atmosphère de son Word of Mouth Big Band revivent, emporté par la fougue des dix-sept musiciens hors pair du Multiquarium Big Band et les arrangements réalisés par Stéphane Guillaume, Benoît Sourisse et Pierre Drevet. « Remembering Jaco » agit comme un véritable bain de jouvence. Un vaccin anti morosité qui régénère et dynamise…

