Aude Limoux EUR 99 99 Mnozil Brass – « Gold » – Le Best Of Métal précieux intoxicant, point de fusion, 1064,18°C Symbole chimique AU, numéro atomique 79. Souvent trouvé sur les annulaires, les dents et autour des cous olympiques, sous forme de feuille, moins communément comme disque et caractérise les cœurs viennois. Enfin et surtout, présent sur certains instruments de cuivre. Le Mnozil Brass s’offre à lui-même ainsi qu’à son public en cadeau pour son 27ème anniversaire un spectacle best of anthologique commémoratif des supers tubes, bref : « Gold ». Pour la petite histoire, en 1992, sept jeunes musiciens donnent régulièrement de petits concerts dans le restaurant de Josef Mnozil à Vienne en Autriche en proposant des arrangements instrumentaux très originaux de refrains folk pour la plus grande joie des petits et des grands. Musique de cuivre traditionnelle, tubes, jazz, pop, opéras et opérettes, sans peur de représailles face aux dérapages possibles, tous jouent avec l’esprit ouvert, un « Schmäh » (aucune traduction possible !) viennois typique avec des aptitudes techniques immenses Le Mnozil Brass donne depuis de nombreuses années environ 100 concerts par an dans le monde entier, Il sera pour la 4ème fois sur la scène limouxine pour notre plus grand plaisir ! contact@limouxbrass.fr +33 4 68 69 69 87 Limoux

