Limoux Aude Limoux Les caves à cuivres cèdent la place à deux nuits des fanfares, vendredi 29 et samedi 30 avril avec pour objectif d’inviter un public toujours plus large et mettre à l’honneur l’art de la rue. Fanfares locales, nationales, internationales feront vivre Limoux au son des cuivres jusqu’au bout de la nuit. Au programme:

– Panda’s cover gang (Toulouse)

– Radio Kaizman (Lyon)

– Always drinking marching band (Barcelone) contact@cc-limouxin.fr +33 6 88 40 23 20 https://www.limouxbrass.fr/ Limoux

