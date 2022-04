LIMOUX BRASS FESTIVAL 2022 – NUIT DES FANFARES

2022-04-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-30 00:30:00 00:30:00 Les caves à cuivres cèdent la place à deux nuits des fanfares, vendredi 29 et samedi 30 avril avec pour objectif d’inviter un public toujours plus large et mettre à l’honneur l’art de la rue. Fanfares locales, nationales, internationales feront vivre Limoux au son des cuivres jusqu’au bout de la nuit. Au programme:

– Supersonic fanfare (Toulouse)

– Bing funk Brass (Amiens)

– Always Drinking marching Band (Barcelone) dernière mise à jour : 2022-04-05 par

