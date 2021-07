LIMOUX BRASS ESTIVAL – LIMOUX BRASS ENSEMBLE ET LYRE DE LIMOUX Limoux, 26 août 2021, Limoux.

Première partie à 21h : Le brassage entre anciens et jeunes, issus de l’école de musique forme cette belle association de 80 musiciens. Ensemble, ils assument aujourd’hui l’héritage d’une culture essentiellement musicale qui est l’identité propre de la ville.

Formation d’Harmonie, la Lyre, présidée aujourd’hui par Jacques Salasar et dirigée par Guy Robert, regroupe les pupitres de cuivres et de bois.

Le choix de son répertoire balaie les grandes pages classiques et les standards : valses de Vienne, ouvertures d’opérettes et d’opéra, musique de styles tangos, paso doble, musiques de films, variétés, jazz, punk, salsa… sans oublier les propres compositions de ses musiciens.

Lauréate de nombreux concours dont un premier prix national en 2006 dans la catégorie division excellence 2ème section, elle se produit régulièrement à Limoux ainsi qu’au niveau du département et de la région immédiate.

Deuxième partie à 22h30 : 1er mai 2020, le Limoux Brass Festival est hélas annulé à cause de la pandémie mondiale provoquée par la COVID-19. Un groupe de musiciens se mobilise et crée, en mode confinement, un clip en soutien à l’évènement et à ses bénévoles. L’association, très émue par cette initiative, décide de prolonger l’expérience et leur propose d’intégrer un projet, le « Limoux Brass Ensemble ». Ce groupe a pour vocation de regrouper ces formidables artistes à la réputation nationale et internationale qui deviennent ainsi les ambassadeurs de notre territoire du Limouxin.

Cet ensemble se produira en France et à l’étranger portant en musique la marque « Limoux » au delà de nos frontières. Le Limoux Brass Festival et ses partenaires apportent ainsi leur pierre à l’édifice de la reconstruction économique post crise sanitaire.

La formation est évolutive et pourra inviter des solistes de renom et intégrer nos jeunes talents de demain. Le répertoire de haute tenue et accessible nous transporte du Jazz à la musique de Films.

