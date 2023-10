CARNAVAL DE LIMOUX 2024 : CARNAVAL DU MONDE/ LES AFOGATS Limoux, 2 mars 2024, Limoux.

Limoux,Aude

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Carnaval du Monde accueille plus de 300 costumes et des nombreux musiciens venues du monde entier.

Rendez-vous à 10h, 14h30 et à 20h.

The longest carnival in the world, Carnaval du Monde is a traditional, not-to-be-missed event whose origins date back to the 16th century!

Carnaval du Monde welcomes over 300 costumes and musicians from all over the world.

Rendezvous at 10 a.m., 2.30 p.m. and 8 p.m

El Carnaval del Mundo, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

El Carnaval del Mundo cuenta con más de 300 disfraces y músicos de todo el mundo.

Cita a las 10h, 14h30 y 20h

Der Karneval, der längste der Welt, ist ein traditionelles und unumgängliches Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Der Karneval der Welt umfasst mehr als 300 Kostüme und zahlreiche Musiker aus der ganzen Welt.

Treffpunkt um 10 Uhr, 14:30 Uhr und 20 Uhr

