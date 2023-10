CARNAVAL DE LIMOUX 2024 : CARNAVAL DES ENFANTS Limoux, 28 février 2024, Limoux.

Limoux,Aude

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Pendant la Semaine Folklorique se rajoutent des sorties, réservées pour la plupart aux enfants.

Rendez-vous sous les Halles à 14h30..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 . .

Limoux 11300 Aude Occitanie



The carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

During the Folkloric Week, there are also outings, mostly reserved for children.

Meeting point under the Halles at 2.30 pm.

El Carnaval, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional e ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

Durante la Semana del Folclore también se organizan salidas, sobre todo para los niños.

Punto de encuentro bajo las Halles a las 14:30 horas.

Der Karneval , der längste der Welt, ist ein traditionelles und unverzichtbares Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Während der Folklorewoche kommen noch weitere Ausflüge hinzu, die größtenteils für Kinder reserviert sind.

Wir treffen uns um 14:30 Uhr in der Markthalle (Les Halles).

