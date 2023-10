CARNAVAL DE LIMOUX 2024 : » SORTIE « L’ARAGOU » Limoux, 14 janvier 2024, Limoux.

Limoux,Aude

Le carnaval , le plus long du monde, est un évènement traditionnel et incontournable dont les origines remonteraient au 16ème siècle !

Tous les samedis et dimanches à 11h, 16h30 et 22h les bandes (Fecos) sortent à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Derrière la musique suivent les « Goudils » (personnes masquées), drôles, nobles ou plus ordinaires.*.

The carnival, the longest in the world, is a traditional and unmissable event whose origins date back to the 16th century!

Every Saturday and Sunday at 11am, 4:30pm and 10pm the bands (Fecos) come out for the day dedicated to them. Behind the music follow the « Goudils » (masked people), funny, noble or more ordinary.*

El Carnaval, el más largo del mundo, es un acontecimiento tradicional e ineludible cuyos orígenes se remontan al siglo XVI

Todos los sábados y domingos, a las 11:00, 16:30 y 22:00 horas, las bandas de música (Fecos) salen a la calle durante el día dedicado a ellas. Detrás de la música siguen los « Goudils » (enmascarados), divertidos, nobles o más ordinarios.*

Der Karneval , der längste der Welt, ist ein traditionelles und unverzichtbares Ereignis, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen sollen!

Jeden Samstag und Sonntag um 11:00, 16:30 und 22:00 Uhr kommen die Banden (Fecos) anlässlich des ihnen gewidmeten Tages heraus. Hinter der Musik folgen die « Goudils » (maskierte Personen), die lustig, edel oder ganz gewöhnlich sind.*

