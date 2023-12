NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux Catégories d’Évènement: Aude

Limoux NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux, 7 janvier 2024 07:00, Limoux. Limoux,Aude Concerts, animations, parade de Noël, spectacles, manèges, ateliers, feu d’artifice, vin chaud …

Concert du Nouvel An , Salle de l’Olympie à 15h.

Concerts, entertainment, Christmas parade, shows, rides, workshops, fireworks, mulled wine…

New Year’s concert, Salle de l’Olympie at 3pm Conciertos, animaciones, desfile de Navidad, espectáculos, tiovivos, talleres, fuegos artificiales, vino caliente…

Concierto de Año Nuevo, Salle de l’Olympie a las 15:00 h Konzerte, Animationen, Weihnachtsparade, Aufführungen, Karussells, Workshops, Feuerwerk, Glühwein …

