NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux, 30 décembre 2023 07:00, Limoux.

Limoux,Aude

Concerts, animations, parade de Noël, spectacles, manèges, ateliers, feu d’artifice, vin chaud …

15h « Un Casse-Noisette pour Noël » marionnette à fils

16h30 Mamzelle Bee & The Toyz –concert

18h30 vin chaud offert par la municipalité

Limoux 11300 Aude Occitanie



Concerts, entertainment, Christmas parade, shows, rides, workshops, fireworks, mulled wine …

3pm « A Nutcracker for Christmas » string puppet show

4:30pm Mamzelle Bee & The Toyz ?concert

6:30pm mulled wine offered by the municipality

Conciertos, animaciones, desfile de Navidad, espectáculos, tiovivos, talleres, fuegos artificiales, vino caliente…

15.00 h Espectáculo de marionetas « Cascanueces de Navidad

16.30 h Concierto de Mamzelle Bee & The Toyz

18.30 h Vino caliente ofrecido por el ayuntamiento

Konzerte, Animationen, Weihnachtsparade, Aufführungen, Karussells, Workshops, Feuerwerk, Glühwein …

15h « Ein Nussknacker für Weihnachten » Fadenpuppe

16.30 Uhr Mamzelle Bee & The Toyz ?Konzert

18:30 Uhr Glühwein von der Gemeinde angeboten

