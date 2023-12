NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux Catégories d’Évènement: Aude

Limoux NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux, 27 décembre 2023 07:00, Limoux. Limoux,Aude Concerts, animations, parade de Noël, spectacles, manèges, ateliers, feu d’artifice, vin chaud …

15h Fanfare Boule de notes-orchestre itinérante

Atelier pâtisserie avec Entremets et saveurs

17h Fanfare Boule de notes-orchestre itinérante.

Concerts, entertainment, Christmas parade, shows, rides, workshops, fireworks, mulled wine …

3pm Boule de notes travelling brass band

Baking workshop with Entremets et saveurs

5pm Fanfare Boule de notes-roving band Conciertos, animaciones, desfile de Navidad, espectáculos, atracciones, talleres, fuegos artificiales, vino caliente…

15.00 h Banda de música itinerante Boule de notes

Taller de repostería con Entremets et saveurs

17.00 h Banda de música itinerante Boule de notes Konzerte, Animationen, Weihnachtsparade, Aufführungen, Karussells, Workshops, Feuerwerk, Glühwein …

15 Uhr Fanfare Boule de notes – Wanderorchester

Konditoreiworkshop mit Entremets et saveurs

