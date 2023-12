NOËL EN CŒUR DE VILLE Limoux, 22 décembre 2023 07:00, Limoux.

Limoux,Aude

Concerts, animations, parade de Noël, spectacles, manèges, ateliers, feu d’artifice, vin chaud …

Amis de l’Orgue de Saint Martin

Concert de Noël Eglise de St Martin à 18h.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Limoux 11300 Aude Occitanie



Concerts, entertainment, Christmas parade, shows, rides, workshops, fireworks, mulled wine…

Friends of the Saint Martin Organ

Christmas concert St Martin church at 6pm

Conciertos, animaciones, desfile de Navidad, espectáculos, atracciones, talleres, fuegos artificiales, vino caliente…

Amigos del Órgano de San Martín

Concierto de Navidad Iglesia de San Martín a las 18.00 horas

Konzerte, Animationen, Weihnachtsparade, Aufführungen, Karussells, Workshops, Feuerwerk, Glühwein …

Freunde der Orgel von St. Martin

Weihnachtskonzert Kirche von St Martin um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-12-04 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin