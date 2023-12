RUGBY À XIII – LIMOUX XIII / TOULOUSE OLYMPIQUE XIII Limoux, 1 décembre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Rugby à XIII – Championnat Elite 1 -9ème journée

Limoux XIII – Toulouse Olympique XIII au Stade de l’Aiguille à Limoux..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Limoux 11300 Aude Occitanie



Rugby à XIII – Elite 1 Championship – Day 9

Limoux XIII – Toulouse Olympique XIII at the Stade de l’Aiguille in Limoux.

Rugby à XIII – Campeonato Elite 1 – Día 9

Limoux XIII – Toulouse Olympique XIII en el Stade de l’Aiguille en Limoux.

Rugby à XIII – Meisterschaft Elite 1 – 9. Tag

Limoux XIII – Toulouse Olympique XIII im Stade de l’Aiguille in Limoux.

Mise à jour le 2023-11-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11