FOIRE AU GRAS Limoux, 18 novembre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

La capitale de la Blanquette et de la Fricassée vous accueille lors de sa réputée Foire au gras : volailles, abats, rôtis, foies de canards crus, ou cuits…

Producteurs et éleveurs vous feront partager leur passion et leur savoir-faire à travers ces produits labellisés de grande qualité..

2023-11-18 08:00:00 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

Limoux 11300 Aude Occitanie



The capital of Blanquette and Fricassee welcomes you to its renowned Foire au gras: poultry, offal, roasts, raw or cooked duck livers?

Producers and breeders will share their passion and know-how with you through these top-quality labelled products.

La capital de la Blanquette y la Fricassée le da la bienvenida a su famosa Foire au gras: aves, despojos, asados, hígados de pato crudos o cocidos..

Los productores y ganaderos estarán encantados de compartir con usted su pasión y su saber hacer a través de estos productos etiquetados de primera calidad.

Die Hauptstadt der Blanquette und des Frikassees empfängt Sie auf ihrer berühmten Fettausstellung: Geflügel, Innereien, Braten, rohe oder gekochte Entenleber?

Die Produzenten und Züchter lassen Sie an ihrer Leidenschaft und ihrem Know-how teilhaben und bieten Ihnen hochwertige Produkte mit Gütesiegel.

Mise à jour le 2023-08-28 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin