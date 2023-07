FASCINANT WEEK-END – OENOTOURISME À VÉLO AU DOMAINE DE LA MONÈZE BASSE Limoux, 19 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Partez à la découverte des richesses du Pays Cathare lors d’un Fascinant Week-End à vélo dans la petite ville de Limoux ! Au départ du domaine, durant 1 journée, vous partirez à l’aventure avec votre vélo électrique pour sillonner les routes de l’Aude. Le soir, vous pourrez vous reposer dans un gîte tout confort et spacieux, de quoi passer un week-end découverte tout en détente !

– 2 nuits en gîte Vent Marin ou Vent Autan

– 1 cadeau de bienvenue

– 1 journée en vélo électrique avec un départ au domaine en partenariat avec Vel’Aude

Tarif: 117.50 Euro par personne*

* selon la disponibilité et sur base d’une occupation double.

Supplément 1 personne: 95.00 Euro.

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . EUR.

Limoux 11300 Aude Occitanie



Discover the treasures of the Cathar region on a fascinating cycling weekend in the small town of Limoux! Departing from the estate, you’ll spend 1 day exploring the Aude region on your electric bike. In the evening, you can relax in a spacious and comfortable gîte, for a relaxing weekend of discovery!

– 2 nights in a Vent Marin or Vent Autan gîte

– 1 welcome gift

– 1 day on an electric bike departing from the estate in partnership with Vel’Aude

Price: 117.50 Euro per person*

* subject to availability and based on double occupancy.

Supplement 1 person: 95.00 Euro

Descubra las riquezas del país cátaro durante un fascinante fin de semana en bicicleta por la pequeña ciudad de Limoux Saliendo de la finca, pasará 1 día explorando las carreteras del Aude en su bicicleta eléctrica. Por la noche, podrá relajarse en una espaciosa y confortable casa rural, ¡para disfrutar de un relajante fin de semana de descubrimientos!

– 2 noches en una casa rural Vent Marin o Vent Autan

– 1 regalo de bienvenida

– 1 día en bicicleta eléctrica, con salida desde la finca en colaboración con Vel’Aude

Precio: 117,50 euros por persona*

* sujeto a disponibilidad y basado en ocupación doble.

Suplemento 1 persona: 95,00 euros

Entdecken Sie die Reichtümer des Katharerlandes bei einem faszinierenden Fahrradwochenende in der Kleinstadt Limoux! Vom Landgut aus können Sie einen Tag lang mit Ihrem Elektrofahrrad auf den Straßen des Departements Aude verbringen. Abends können Sie sich in einer komfortablen und geräumigen Unterkunft ausruhen, sodass Sie ein entspanntes Entdeckungswochenende verbringen können!

– 2 Übernachtungen in einer Unterkunft « Vent Marin » oder « Vent Autan »

– 1 Willkommensgeschenk

– 1 Tag mit dem Elektrofahrrad mit Start auf dem Landgut in Zusammenarbeit mit Vel’Aude

Preis: 117.50 Euro pro Person*

* je nach Verfügbarkeit und bei Doppelbelegung.

Aufpreis für 1 Person: 95.00 Euro

Mise à jour le 2023-07-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin