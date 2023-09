VENDANGES EN FÊTE Limoux, 14 octobre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

La ville de Limoux propose la deuxième édition de vendanges en fête le samedi 14 octobre à partir de 18h.

Tradition ancestrale datant de la Rome antique, la fête des vendanges célèbre le travail et le savoir faire des viticulteurs. Ainsi, en association avec le syndicat des vins AOC de Limoux, vous seront présentés vins tranquilles et effervecents, produits locaux, argumentés d’une programmation musicale festive et colorée.

18h: Ouverture du village du goût – Place de la République

Producteurs et viticulteurs vous accueillent pour vous faire découvrir les produits du terroir à déguster sur place.

18h-20h : Ateliers enfants

18h : Les Phacochères de la Malepère

20h30 : Doolin’- Irish Folk Pop

22h30 : Muyayo Rif (Barcelone) Ska-rock festif.

Limoux 11300 Aude Occitanie



The town of Limoux is organizing its second Grape Harvest Festival on Saturday October 14th from 6pm.

An ancestral tradition dating back to ancient Rome, the fête des vendanges celebrates the work and know-how of winegrowers. In association with the Limoux AOC wine syndicate, you’ll be treated to still and sparkling wines, local produce and a festive, colorful musical program.

6pm: Opening of the Taste Village ? Place de la République

Producers and winegrowers welcome you to discover local products to taste on the spot.

18h-20h: Children’s workshops

6pm: Les Phacochères de la Malepère

8:30pm: Doolin’- Irish Folk Pop

10:30pm: Muyayo Rif (Barcelona) Festive Ska-rock

La ciudad de Limoux acoge la segunda Fiesta de la Vendimia el sábado 14 de octubre a partir de las 18:00 horas.

Tradición milenaria que se remonta a la antigua Roma, la fiesta de la vendimia celebra el trabajo y el saber hacer de los viticultores. En colaboración con el Sindicato de Vinos de la DOC Limoux, se ofrecerán vinos tranquilos y espumosos, productos locales y un programa musical festivo y colorista.

18.00 h: Apertura del Pueblo del Gusto ? Plaza de la República

Productores y viticultores le presentarán los productos locales, que podrá degustar in situ.

18.00-20.00 h: Talleres para niños

18.00 h: Les Phacochères de la Malepère

20.30 h: Doolin’- Folk Pop irlandés

22.30 h: Muyayo Rif (Barcelona) Ska-Rock festivo

Die Stadt Limoux lädt am Samstag, den 14. Oktober ab 18 Uhr zur zweiten Ausgabe von vendanges en fête ein.

Das Fest der Weinlese ist eine uralte Tradition, die bis ins antike Rom zurückreicht und die Arbeit und das Können der Winzer feiert. In Zusammenarbeit mit dem Syndikat der AOC-Weine von Limoux werden Ihnen stille und spritzige Weine, lokale Produkte und ein festliches und farbenfrohes Musikprogramm präsentiert.

18 Uhr: Eröffnung des Geschmacksdorfes ? Platz der Republik

Produzenten und Winzer empfangen Sie, um Ihnen ihre regionalen Produkte vorzustellen, die Sie vor Ort probieren können.

18h-20h: Workshops für Kinder

18 Uhr: Die Warzenschweine von Malepère

20:30 Uhr: Doolin’- Irish Folk Pop

22:30 Uhr: Muyayo Rif (Barcelona) Festlicher Ska-Rock

