JEP 2023 – BASILIQUE NOTRE DAME DE MARCEILLE Limoux, 16 septembre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Pour cette 40ème édition, l’Association des Amis de Notre Dame de Marceille propose des visites guidées gratuites (sans rendez-vous) de la Basilique et de son Musée des Ex-Voto.

En ce lieu sont rassemblés les Ex-Voto offerts au fil des siècles avec des oeuvres couvrant la période XIV à nos jours.

Il s’agit de plaques, de médailles, de bijoux, de statuettes, d’objets d’orfèvrerie, d’instruments liturgiques et de tableaux d’un intérêt historique premier pour l’église.

Départ toutes les heures..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

Limoux 11300 Aude Occitanie



For this 40th edition, the Association des Amis de Notre Dame de Marceille is offering free guided tours (no appointment necessary) of the Basilica and its Musée des Ex-Voto.

This is where you’ll find a collection of Ex-Votos donated over the centuries, covering the period from the 14th century to the present day.

These include plaques, medals, jewelry, statuettes, goldsmith?s and silversmith?s objects, liturgical instruments and paintings of primary historical interest to the church.

Tours depart every hour.

Para esta 40ª edición, la Association des Amis de Notre Dame de Marceille ofrece visitas guiadas gratuitas (sin cita previa) a la Basílica y a su Musée des Ex-Voto.

Aquí se reúnen todos los Ex-Votos donados a lo largo de los siglos, con obras que abarcan desde el siglo XIV hasta nuestros días.

Se trata de placas, medallas, joyas, estatuillas, objetos de oro y plata, instrumentos litúrgicos y pinturas de gran interés histórico para la Iglesia.

Las visitas salen cada hora.

Ausgabe bietet die Association des Amis de Notre Dame de Marceille kostenlose Führungen (ohne Voranmeldung) durch die Basilika und ihr Ex-Voto-Museum an.

An diesem Ort werden Ex-Votos gesammelt, die im Laufe der Jahrhunderte gespendet wurden, mit Werken, die den Zeitraum vom 14. bis zum heutigen Tag abdecken.

Es handelt sich um Plaketten, Medaillen, Schmuck, Statuetten, Goldschmiedearbeiten, liturgische Instrumente und Gemälde, die für die Kirche von größter historischer Bedeutung sind.

Abfahrt jede Stunde.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin