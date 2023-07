FESTIVAL DE FOLKLORE INTERNATIONAL Limoux, 22 juillet 2023, Limoux.

La Municipalité de Limoux, en partenariat avec Les Maïnatges de Montréal, vous donnent rendez- vous à 21h, Place de la République.

Au programme les groupes Bosnie (Herzegovine Kud Doboj) et Italie (groupe folklorique Trevigiano)..

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Limoux 11300 Aude Occitanie



The Municipality of Limoux, in partnership with Les Maïnatges de Montréal, invite you to join us at 9pm on Place de la République.

On the program: Bosnia (Herzegovina Kud Doboj) and Italy (Trevigiano folk group).

El Ayuntamiento de Limoux, en colaboración con Les Maïnatges de Montréal, le invita a unirse a ellos a las 21:00 horas en la Place de la République.

El programa incluye Bosnia (Herzegovina Kud Doboj) e Italia (grupo folclórico Trevigiano).

Die Stadtverwaltung von Limoux lädt Sie in Zusammenarbeit mit Les Maïnatges de Montréal um 21 Uhr auf den Place de la République ein.

Auf dem Programm stehen die Gruppen Bosnien (Herzegowina Kud Doboj) und Italien (Folkloregruppe Trevigiano).

Mise à jour le 2023-06-09 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin