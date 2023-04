LIMOUX BRASS FESTIVAL – NICOLAS GARDEL & BAPTISTE HERBIN 4TET 25 Avenue Fabre d’Églantine, 29 avril 2023, Limoux.

Soirée des musiciens SPEDIDAM.

1ère partie.

Le saxophoniste Baptiste Herbin et le trompettiste Nicolas Gardel, deux protagonistes de la scène jazz française et internationale, se retrouvent autour d’un projet commun où se mélangent leurs diverses influences. Rejoins par le pianiste Laurent Coulondre (Victoires du Jazz 2020) et le batteur Yoann Serra cette rencontre se place sous le signe d’un lyrisme décomplexé où les quatre virtuoses expriment pleinement leurs personnalités.

https://www.baptisteherbin.fr/

SPEDIDAM musicians’ evening.

1st part.

Saxophonist Baptiste Herbin and trumpeter Nicolas Gardel, two protagonists of the French and international jazz scene, meet around a common project where their various influences are mixed. Joined by the pianist Laurent Coulondre (Victoires du Jazz 2020) and the drummer Yoann Serra, this meeting is placed under the sign of an uncomplicated lyricism where the four virtuosos fully express their personalities.

Velada de músicos de SPEDIDAM.

1ª parte.

El saxofonista Baptiste Herbin y el trompetista Nicolas Gardel, dos protagonistas de la escena jazzística francesa e internacional, se unen para un proyecto común en el que se mezclan sus diversas influencias. Acompañados por el pianista Laurent Coulondre (Victoires du Jazz 2020) y el batería Yoann Serra, este encuentro se sitúa bajo el signo de un lirismo sin complicaciones donde los cuatro virtuosos expresan plenamente sus personalidades.

Abend der Musiker SPEDIDAM.

1. Teil.

Der Saxophonist Baptiste Herbin und der Trompeter Nicolas Gardel, zwei Protagonisten der französischen und internationalen Jazzszene, treffen sich zu einem gemeinsamen Projekt, in dem sich ihre verschiedenen Einflüsse vermischen. Zusammen mit dem Pianisten Laurent Coulondre (Victoires du Jazz 2020) und dem Schlagzeuger Yoann Serra steht dieses Treffen unter dem Zeichen einer ungehemmten Lyrik, in der die vier Virtuosen ihre Persönlichkeiten voll zum Ausdruck bringen.

