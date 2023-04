LIMOUX BRASS FESTIVAL – GENIUS, THE MUSIC OF RAY CHARLES 25 Avenue Fabre d’Églantine, 28 avril 2023, Limoux.

2ème partie.

UROS PERRY, DREW DAVIS, THE PEARLETTES & BARCELONA BIG BLUES BAND (U.E.)

L’un des shows les plus fidèles à la musique de Ray Charles ! Succès en France : 2200 entrées payantes au La Baule Jazz Festival, plus de 5000 personnes à Marseille, complet aux théâtres de Rueil Malmaison, St Maur, Limoges, Draveil, au Grand Théâtre d’Angers ! Avec plus de 400 concerts dans 17 pays (Europe, USA), la présence scénique et l’incroyable mimétisme vocal du chanteur Perry, une superbe section chœur The Pearlettes, un soliste survolté en la personne du saxophoniste gallois Drew Davis, le puissant Barcelona Big Blues Band fidèle au swing de la musique du maitre dirigé par Ivan Kovacevic, Genius est l’un des meilleurs spectacles sur Ray Charles !

Nommé « meilleur interprète de la musique de Ray Charles » par la Ray Charles Foundation (Los Angeles, USA), Perry a été approché par Maceo Parker et Steve Sigmund (18 ans tromboniste et directeur musical de Ray Charles) pour un projet avec le big band des musiciens de Ray Charles.

Sheila Raye Charles, la propre fille de Ray Charles, n’a pas tarit d’éloges : « Mon père serait fier s’il pouvait entendre Perry ».

Uros Peric (Slovénie) = chant & piano

The New Sisters = 3 chanteuses

Drew Davies (GB) = saxophone ténor

Barcelona Big Blues Band = 12 musiciens !

Une création festival de Big Bands de Pertuis 2022..

2023-04-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-28 . EUR.

25 Avenue Fabre d’Églantine

Limoux 11300 Aude Occitanie



part 2.

UROS PERRY, DREW DAVIS, THE PEARLETTES & BARCELONA BIG BLUES BAND (U.E.)

One of the most faithful shows to the music of Ray Charles! Success in France: 2200 paid admissions at the La Baule Jazz Festival, more than 5000 people in Marseille, sold out theaters in Rueil Malmaison, St Maur, Limoges, Draveil, Grand Théâtre d’Angers! With more than 400 concerts in 17 countries (Europe, USA), the stage presence and the incredible vocal mimicry of singer Perry, a superb choir section The Pearlettes, an over-the-top soloist in the person of Welsh saxophonist Drew Davis, the powerful Barcelona Big Blues Band, faithful to the swing of the master’s music, directed by Ivan Kovacevic, Genius is one of the best shows about Ray Charles!

Named « Best Performer of Ray Charles Music » by the Ray Charles Foundation (Los Angeles, USA), Perry was approached by Maceo Parker and Steve Sigmund (18 year old trombonist and musical director of Ray Charles) for a project with the big band of Ray Charles musicians.

Sheila Raye Charles, Ray Charles’ own daughter, praised him: « My father would be proud if he could hear Perry.

Uros Peric (Slovenia) = vocals & piano

The New Sisters = 3 singers

Drew Davies (UK) = tenor saxophone

Barcelona Big Blues Band = 12 musicians !

A creation of the Pertuis Big Bands Festival 2022.

segunda parte.

UROS PERRY, DREW DAVIS, THE PEARLETTES & BARCELONA BIG BLUES BAND (U.E.)

¡Uno de los espectáculos más fieles a la música de Ray Charles! Éxito en Francia: 2200 entradas pagadas en el Festival de Jazz de La Baule, más de 5000 personas en Marsella, entradas agotadas en los teatros de Rueil Malmaison, St Maur, Limoges, Draveil, ¡en el Grand Théâtre de Angers! Con más de 400 conciertos en 17 países (Europa, EE.UU.), la presencia escénica y la increíble mímica vocal de la cantante Perry, una magnífica sección coral The Pearlettes, un solista sobrealimentado en la persona del saxofonista galés Drew Davis, la poderosa Barcelona Big Blues Band fiel al swing de la música del maestro dirigida por Ivan Kovacevic, ¡Genius es uno de los mejores espectáculos sobre Ray Charles!

Nombrado « Mejor intérprete de música de Ray Charles » por la Ray Charles Foundation (Los Ángeles, EE.UU.), Perry fue abordado por Maceo Parker y Steve Sigmund (trombonista de 18 años y director musical de Ray Charles) para un proyecto con la big band de músicos de Ray Charles.

Sheila Raye Charles, hija del propio Ray Charles, se deshizo en elogios: « Mi padre estaría orgulloso si pudiera oír a Perry.

Uros Peric (Eslovenia) = voz y piano

The New Sisters = 3 cantantes

Drew Davies (Reino Unido) = saxofón tenor

Barcelona Big Blues Band = ¡12 músicos!

Una creación del Festival de Big Bands de Pertuis 2022.

2. Teil.

UROS PERRY, DREW DAVIS, THE PEARLETTES & BARCELONA BIG BLUES BAND (U.E.)

Eine der getreuesten Shows zur Musik von Ray Charles! Erfolgreich in Frankreich: 2200 bezahlte Eintritte beim La Baule Jazz Festival, über 5000 Zuschauer in Marseille, ausverkaufte Theater in Rueil Malmaison, St Maur, Limoges, Draveil und im Grand Théâtre d’Angers! Mit mehr als 400 Konzerten in 17 Ländern (Europa, USA), der Bühnenpräsenz und der unglaublichen Stimmmimikry des Sängers Perry, der großartigen Chorgruppe The Pearlettes, dem überragenden Solisten Drew Davis, dem walisischen Saxophonisten, der mächtigen Barcelona Big Blues Band unter der Leitung von Ivan Kovacevic, die dem Swing der Musik des Meisters treu bleibt, ist Genius eine der besten Shows über Ray Charles!

Von der Ray Charles Foundation (Los Angeles, USA) zum « besten Interpreten der Musik von Ray Charles » ernannt, wurde Perry von Maceo Parker und Steve Sigmund (18-jähriger Posaunist und musikalischer Leiter von Ray Charles) für ein Projekt mit der Big Band der Musiker von Ray Charles angesprochen.

Sheila Raye Charles, Ray Charles’ eigene Tochter, war voll des Lobes: « Mein Vater wäre stolz, wenn er Perry hören könnte ».

Uros Peric (Slowenien) = Gesang & Klavier

The New Sisters = 3 Sängerinnen

Drew Davies (GB) = Tenorsaxophon

Barcelona Big Blues Band = 12 Musiker!

Eine Uraufführung Festival de Big Bands de Pertuis 2022.

