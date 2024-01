LA GUINGUETTE ANNE DE JOYEUSE Limoux, samedi 29 juin 2024.

LA GUINGUETTE ANNE DE JOYEUSE Limoux Aude

Début : 2024-06-29 16:00:00

fin : 2024-06-29 00:00:00

Rendez-vous samedi 29 juin de 16h à minuit à la Cave Anne de Joyeuse à Limoux!

– De 16h à 19h, ambiance familiale et animations autour du vin ! Ventes privilèges, atelier d’assemblage, démonstration de machine à vendanger, jeux en bois géant, château gonflable, animation musicale… tout est pensé (pour les petits et grands) pour passer un agréable moment à la Guinguette !

– De 19h à minuit, retrouvez-vous autour de barriques et découvrez une belle offre culinaire locale accompagnée des vins Anne de Joyeuse. Ambiance conviviale garantie !

Mouclade vigneronne, planche de charcuterie/fromages, sandwichs paysans, patates garnies, glaces artisanales et gaufres, le tout animé par deux bandas connues du territoire local.

41 Avenue Charles de Gaulle

Limoux 11300 Aude Occitanie commercial.france@cave-adj.com



