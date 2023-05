Salon loisirs et créations Halle de Limogne Limogne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy

Lot Salon loisirs et créations Halle de Limogne, 29 octobre 2023, Limogne-en-Quercy. Environ 20 artistes présentent leurs créations, bijoux, couture, faïence, porcelaine, scrapbooking, etc…..

2023-10-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-05 13:00:00. .

Halle de Limogne Rue de la Halle

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



About 20 artists present their creations, jewelry, sewing, earthenware, porcelain, scrapbooking, etc. …. Una veintena de artistas presentan sus creaciones, joyería, costura, barro, porcelana, scrapbooking, etc. …. Etwa 20 Künstler präsentieren ihre Kreationen, Schmuck, Näharbeiten, Steingut, Porzellan, Scrapbooking, etc…. Mise à jour le 2023-05-01 par OT Cahors – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Limogne-en-Quercy, Lot Autres Lieu Halle de Limogne Adresse Halle de Limogne Rue de la Halle Ville Limogne-en-Quercy Departement Lot Lieu Ville Halle de Limogne Limogne-en-Quercy

Halle de Limogne Limogne-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limogne-en-quercy/

Salon loisirs et créations Halle de Limogne 2023-10-29 was last modified: by Salon loisirs et créations Halle de Limogne Halle de Limogne 29 octobre 2023 Halle de Limogne Limogne-en-Quercy

Limogne-en-Quercy Lot