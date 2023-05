Fête du vélo avec l’école St Joseph Stade de foot, 2 juillet 2023, Limogne-en-Quercy.

Un évènement festif pour rassembler enfants, adultes, familles, débutants ou confirmés autour du vélo.

Activités ludiques ouvertes à tous ( dès qu’on sait se déplacer sur deux roues)

La culture vélo à Saint-Joseph, c’est pas nouveau! Vous vous souvenez des parcours insolites du Trèfle du Causse…nous voulons célébrer cette fois-ci avec les familles! Une journée composée de courtes balades thématiques accompagnées et de nombreux ateliers ludiques et festifs à vélo pour petits et grands. Tombola, défilé en vélo déguisé… à vous en faire perdre les pédales! Réservez nous votre 1er Dimanche de juillet.

2023-07-02 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-02 14:00:00. EUR.

Stade de foot

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



A festive event to bring together children, adults, families, beginners or experienced around the bike.

Fun activities open to all (as soon as you know how to move on two wheels)

Cycling culture in Saint-Joseph is not new! You remember the unusual routes of the Trèfle du Causse… we want to celebrate this time with families! A day composed of short thematic guided rides and many fun and festive workshops on bikes for young and old. Tombola, parade in disguise… to make you lose the pedals! Reserve your 1st Sunday of July

Un acontecimiento festivo para reunir a niños, adultos, familias, principiantes y ciclistas experimentados.

Actividades lúdicas abiertas a todos (en cuanto sepas moverte sobre dos ruedas)

La cultura ciclista en Saint-Joseph no es nueva Recuerde los insólitos recorridos de la Trèfle du Causse… ¡Esta vez queremos celebrarlo en familia! Una jornada compuesta por pequeños paseos guiados temáticos y numerosos talleres divertidos y festivos en bicicleta para grandes y pequeños. Tómbola, desfile disfrazado… ¡para que pierdas los pedales! Resérvanos tu 1er domingo de julio

Ein festliches Ereignis, das Kinder, Erwachsene, Familien, Anfänger und Fortgeschrittene rund um das Fahrrad zusammenbringt.

Spielerische Aktivitäten, die allen offen stehen (sobald man sich auf zwei Rädern fortbewegen kann)

Die Fahrradkultur in Saint-Joseph ist nicht neu! Erinnern Sie sich noch an die ungewöhnlichen Strecken des Kleeblatts von Causse? Wir wollen dieses Mal mit den Familien feiern! Ein Tag mit kurzen, thematisch geführten Radtouren und zahlreichen spielerischen und festlichen Workshops für Groß und Klein. Eine Tombola, eine Fahrradparade mit Kostümen… das wird Sie von den Pedalen reißen! Reservieren Sie uns den ersten Sonntag im Juli!

Mise à jour le 2023-05-12 par OT CVL Lalbenque – Limogne