Concert à l’église de Limogne: Ensemble Vocal de Castanet-Tolosan Eglise, 18 juin 2023, Limogne-en-Quercy.

Venez assister au concert de l’ensemble vocal de Castanet-Tolosan avec le Petit Chœur de Lugagnac.

Direction: Michel Touton

Orgue: Marc Chiron.

2023-06-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-18 . 6 EUR.

Eglise

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Come to the concert of the vocal ensemble of Castanet-Tolosan with the Petit Ch?ur de Lugagnac.

Direction: Michel Touton

Organ: Marc Chiron

Venga al concierto del conjunto vocal de Castanet-Tolosan con el Petit Ch?ur de Lugagnac.

Dirección: Michel Touton

Órgano: Marc Chiron

Besuchen Sie das Konzert des Vokalensembles von Castanet-Tolosan mit dem Petit Ch?ur de Lugagnac.

Leitung: Michel Touton

Orgel: Marc Chiron

