Lot

Vide-greniers et brocante et bourse « toutes collection », 29 mai 2023, Limogne-en-Quercy

2023-05-29

Lot . Organisé par le comité des fêtes de Limogne.

Exposition de voitures et motos anciennes seront de la partie.

Restauration et buvette sur place sur les terrains derrière le stade. ©Elodie_Hernandez

Limogne-en-Quercy

