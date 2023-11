Giselle, International Festival Ballet Zénith de Limoges Métropole, 13 mars 2024, LIMOGES.

Ovation Events (PLATESV-I-2023-000536) présente International Festival Ballet & Festival Orchestra Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce GiselleLe meilleur ballet classique de tous les temps Musique : A. Adam Chorégraphie : J. Coralli, J. Perrot, M. Petipa Libretto: T. Gautier, J. Coralli, J. de Saint-Georges, Heinrich Heine Scénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg) Un rêve de ballet : « Giselle» International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live Créée le 28 juin 1841 à l’Opéra de Paris par les chorégraphes Jean CORRALI, Jules PERROT et Marius PETIPA, Giselle est le plus beau des joyaux du répertoire classique. Symbole du Romantisme, ce ballet est l’histoire d’une jeune paysanne, Giselle, éperdument amoureuse d’Albrecht, seigneur déjà fiancé à la princesse Bathilde. Trahie, elle perd la raison et danse jusqu’à s’en laisser mourir. La justesse du travail chorégraphique des danseurs et l’interprétation authentique des musiciens vous transporteront et sauront vous émouvoir à travers cette histoire tragique qui unit la danse, l’amour et la mort. Comme le disait TCHAÏKOVSKY, « Giselle est un bijou poétique, musical et chorégraphique », un spectacle événement à ne pas manquer ! « La musique de Monsieur Adam est supérieure à la musique ordinaire des ballets ; elle abonde en motifs, en effets d’orchestre ; elle contient même, attention touchante pour les amateurs de musique difficile, une fugue très bien conduite. Le second acte résout heureusement ce problème musical du fantastique gracieux et plein de mélodie. » — Théophile Gautier. Tarif jeune moins de 12 ans International Festival Ballet

Zénith de Limoges Métropole LIMOGES 16, avenue Jean Monnet Haute-Vienne

