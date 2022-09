OCTOBRE ROSE – Limoges Tennis Club Garden Limoges Tennis Club Garden Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

OCTOBRE ROSE – Limoges Tennis Club Garden Limoges Tennis Club Garden, 6 octobre 2022, Limoges. OCTOBRE ROSE – Limoges Tennis Club Garden 6 – 27 octobre, les jeudis Limoges Tennis Club Garden

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

Le Limoges Tennis Club Garden vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Limoges Tennis Club Garden 41 rue Louis Casimir Ranson Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:sevaugros@hotmail.com »}, {« link »: « https://club.fft.fr/limogestcg »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LTCG-Tennis-558379844309802/ »}] les jeudis 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre de 11 heures à midi au Limoges tennis club Garden Adresse : 41 rue Louis Casimir Ranson à Limoges Madame Severine AUGROS

06 19 55 27 02

sevaugros@hotmail.com

https://club.fft.fr/limogestcg

https://www.facebook.com/LTCG-Tennis-558379844309802/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T11:00:00+02:00

2022-10-27T12:00:00+02:00

