Festival Culturissimo : Fanny Cottençon à Limoges Salle Simone Veil, 1 juin 2022 20:00, Limoges. Mercredi 1 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Limoges. Dans le cadre du Festival Culturissimo, la Salle Simone Veil de Limoges accueillera l’actrice Fanny Cottençon pour une lecture de l’ouvrage Connemara (Actes Sud) de Nicolas Mathieu. Le grand public fait la connaissance de Fanny Cottençon en 1983, dans le film de Pierre Granier-Deferre L’Étoile du Nord, pour lequel elle obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Brillante dans le registre dramatique comme dans la comédie, elle tourne avec des réalisateurs aussi variés que Jean-Jacques Beineix, Édouard Molinaro, Alexandre Arcady… À la télévision, on peut la voir dans les séries Anne Le Guen et Candice Renoir. Elle s’illustre aussi sur les planches, comme dans les très remarqués Monologues du vagin de l’Américaine Eve Ensler. Fidèle de Culturissimo, elle vient investir la Salle Simone Veil de Limoges pour donner vie au récit de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux (Actes Sud). Dans Connemara, le romancier conte les trajectoires d’Hélène et de Christophe, d’abord parallèles puis croisées, entremêlées ; l’histoire d’une tentative à deux, d’une autre chance, d’un amour qui se cherche. Salle Simone Veil 2 rue de la Providence, Limoges 87000 87000 Limoges Clos Moreau Haute-Vienne mercredi 1er juin – 20h00 à 21h30

