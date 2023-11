Harmon’Ice PATINOIRE DE LIMOGES, 6 décembre 2023, LIMOGES.

Harmon’Ice PATINOIRE DE LIMOGES. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 14:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

Venez suivre les péripéties de notre Chef d’orchestre lors de la composition de sa nouvelle symphonie. Le Père Noël et ses lutins seront présents pour l’aider (ou pas…) dans cette tâche. Patinage, acrobatie et magie se mêlent pour votre plus grand plaisir !

PATINOIRE DE LIMOGES LIMOGES Boulevard des Petites Carmes Haute-Vienne

