Salon Habitat et Bois de Limoges Parc des expositions de Limoges, 23 septembre 2022 10:00, Limoges. 23 – 25 septembre Sur place Prix de l’entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-habitat-limoges/ L’événement régional incontournable ! La nouvelle édition du Salon Habitat & Bois de Limoges se déroulera du 23 au 25 septembre 2022. Le Parc des expositions de Limoges accueillera plus de 240 spécialistes du bois et de l’habitat. Construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur : toutes les facettes de votre habitat seront représentées lors des 3 jours d’ouverture. Nous vous donnons rendez-vous afin de profiter des conseils des professionnels et pouvoir ainsi concrétiser vos projets. Parc des expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman, 87000 Limoges 87100 Limoges La Bastide Haute-Vienne vendredi 23 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 24 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 25 septembre – 10h00 à 19h00

