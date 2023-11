Musée de la Porcelaine de Limoges – Musée Adrien Dubouché Musée National Adrien Dubouché, 1 janvier 2021, LIMOGES.

Ouvert tous les jours (sauf mardis & selon calendrier d'ouverture du site) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45 Fermé les 25 décembre et 01 janvier Gratuit pour les moins de 26 ans Musée de la Porcelaine de Limoges : musée National Adrien DubouchéVisite libreBillet valable 1 an à partir de la date d'achatEn plein cœur de la capitale mondiale des Arts du Feu, le Musée National Adrien Dubouché abrite la plus grande collection de porcelaines de Limoges au monde.L'établissement conserve plus de 18 000 œuvres qu'il dévoile au public dans un écrin classé au patrimoine historique en 1992 et entièrement rénové en 2012. En participant également à la mise en avant de la création contemporaine française et internationale, le musée est aujourd'hui un des acteurs phares de la valorisation de ces savoir-faire d'exceptions qui font la renommée de la ville de Limoges, ville créative de l'UNESCO depuis 2017.Tarif unique (dès 26 ans)Gratuit pour les moins de 26 ansINFORMATIONS PRATIQUES – Billet à remettre directement à la caisse du musée- Gratuit pour les moins de 26 ans, les enseignants en activité, les accompagnateurs de groupe, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA- Le musée est gratuit pour tous les visiteurs chaque premier dimanche du mois- Le musée est ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45- Fermetures exceptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier

Musée National Adrien Dubouché LIMOGES 8 bis, place Winston Churchill Haute-Vienne

