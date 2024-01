Journée Portes Ouvertes Limoges Limoges, samedi 3 février 2024.

Journée Portes Ouvertes L’Université vous accueille lors de sa Journée Portes Ouvertes, pour affiner vos choix d’orientation, rencontrer les enseignants, visiter les campus et découvrir l’environnement universitaire ! ​ Samedi 3 février, 09h00 Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T09:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Webinaire « La réussite à l’Université de Limoges : découvrez l’Université et ses dispositifs de d’accompagnement à la réussite »

L’Université de Limoges appuie son engagement en faveur de la réussite étudiante en vous présentant lors d’un webinaire les différentes actions et dispositifs de réussite : parcours aménagés, tutorat, mentorat, dispositif « Booster sa réussite ». Enrichi de témoignages étudiants, ce webinaire sera l’occasion de répondre à toutes vos interrogations !

Rejoignez-nous le vendredi 2 février 2024 à 14h via ce lien.

Le webinaire sera disponible en replay sur le site Bienvenue.

Faculté des Sciences et Techniques – 09h/17h

Limoges, 47 avenue Albert Thomas, Bâtiment M.

Brive, 16 rue Jules Vallès. .

Égletons, 17 boulevard Jacques Derche.

Présentation de toutes les formations – Au bâtiment M / Campus La Borie

Secteur SEA (Sciences exactes et appliquées) et TIC (technologies de l’information et de la communication)

Espace étudiant : l’alternance en Licence professionnelle et Master,

RC 033 : Tremplin SEA ou SV, et Licence 1 SEA avec la direction des études,

RC 032 : Mathématiques, Informatique, Physique, TIC (Formations en lien avec l’institut de recherche XLIM),

RC 006 : Physique-Chimie, Chimie Eau, Chimie Organique, Chimie Matériaux (Formations en lien avec les laboratoires LABCis, IRCER et E2Lim),

RC 028 : Licence Sciences et Technologie, parcours PPPE.

Secteur SV (Sciences du Vivant)

Amphi Blanchot : Présentation et questions/réponses de 45 mn – Avec la direction des études Licence 1 à 09h30, 11h30 et 14h30

RC 013 pour poser vos questions aux enseignants sur les formations Licence 1 et LAS, Licences – Licences Professionnelles et Masters Biologie –Santé (Formations en lien avec les laboratoires de recherche de l’institut OmegaHealth).

Présentation de la COLLECTION : zoologie et botanique 10h-12h30 / 13h30-17h

Secteur STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Amphi Blanchot : Présentation et questions/réponses d’1h – Avec la direction des études Licence 1 à 10h30, 13h30 et 15h30.

Au rez-de-jardin : dans le hall en bas des escaliers devant le département STAPS : Stands pour poser vos questions aux enseignants sur les : Deust, Licences -Licences Professionnelles et le Master, après la présentation en amphi Blanchot.

Stands – Hall du bâtiment M :

Orientation et handicap,

CROUS,

Scolarité et International,

BVE (Bureau de la vie étudiante),

Association AESTL : vente de boissons et crêpes toute la journée l Présentation de la vie étudiante,

Association AMOSPORT : étudiants STAPS l Présentation de la vie étudiante et vente de boissons/snacking,

Association ADP Lim : les étudiants en doctorat vous présenteront toutes les possibilités de ce parcours à BAC+8.

Ouverture de la Bibliothèque Universitaire de 9h à 17h au bâtiment M.

Visite des résidences universitaires de 10h00 à 16h30 :

Limoges, Campus La Borie

Brive, rue André Devaud

Déjeuner au RU La Borie, Campus La Borie, 3,30€.

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – 09h/17h

39E Rue Camille Guérin, Limoges

Stands :

administration,

CROUS,

International,

Service Handicap,

Carrefour des Étudiants,

Associations étudiantes,

Onisep,

sport,

culture…

Rencontres avec les enseignants et les étudiants de toutes les filières tout au long de la journée.

Visites de l’établissement et des salles spécialisées (audiovisuel, bibliothèques, labo de langues, géomatique, informatique…).

Animations dans le hall : expositions, jeux, projections.

À 11h et 14h30 : présentation de la Faculté par l’équipe de Direction.

Faculté de Droit et des Sciences Économiques

Limoges – 5 rue Félix Eboué – 09h/16h30

Stands :

Associations étudiantes,

administration,

CROUS,

Service Handicap,

Carrefour des Étudiants,

sport,

culture,

international…

Rencontres avec les enseignants et les étudiants tout au long de la journée. Stand des formations au 1er étage devant les amphithéâtres.

Visites de l’établissement, des salles spécialisées (audiovisuel, bibliothèques, labo de langues…) de la Bibliothèque Universitaire et de la Cafétéria.

À 09h30 et 14h30 : accueil par le Doyen et présentation de la faculté (Amphi 400A).

11h30 : Conférence « Ma vie étudiante à la FDSE » par les associations étudiantes.

Toute la journée : présentation des formations de l’IPAG.

Brive – 19 rue Jules Vallès – 09h/12h et 14h/17h

Rencontres avec les enseignants et les étudiants de toutes les filières tout au long de la journée.

Stand des formations au 1er étage devant les amphis.

Visites de l’établissement et des salles spécialisées (audiovisuel, bibliothèques, labo de langues…) par les étudiants et personnels.

11h30 : Conférence «Ma vie étudiante à la FDSE» par les associations étudiantes.

Faculté de Médecine / Faculté de Pharmacie / École de Sages-femmes – 09h/17h

Campus Marcland 2, Rue du docteur Marcland, Limoges

Conférences et présentations :

09h15 et 13h45 : Les métiers de la santé : tout ce que vous ne savez pas ! Et les clés pour accéder aux études de santé ! par les référents Accès santé Amphis C et D (Facultés de Médecine et de Pharmacie) (1h), rediffusion en continu amphi D,

10h40 et 15h10 : Présentation des Études et métiers en maïeutique (sage-femme) par la Directrice de l’École de sages-femmes, amphi A (30 min), rediffusion en continu amphi A.

11h10 et 15h40 : Études et métiers en pharmacie par le Doyen de la Faculté de médecine, amphi B (30 min), rediffusion en continu amphi B.

11h40 et 16h10 : Études et métiers en médecine par le Doyen de la Faculté de Médecine, amphi C (30 min), rediffusion en continu amphi C.

Toute la journée :

Amphi F : Présentation du Tutorat (accompagnement par les étudiants),

Salle des colloques (N°10) : Tutorat/Associations étudiantes,

Salle des actes (N°9) : Exposition autour du médicament : le patrimoine scientifique de l’université s’expose (ordonnanciers, piluliers, formules et instruments d’époque).

IUT du Limousin – 09h/17h

Limoges – 12 Allée André Maurois

Brive – 7 Rue Jules Vallès

Égletons – 17 Boulevard Jacques Derche

Tulle – 5 Rue du 9 Juin 1944

Guéret – 1 Avenue Marc Purat

Accueil par les étudiants, les enseignants et les personnels administratifs tout au long de la journée.

Présentation des formations, des moyens pédagogiques, des équipements technologiques.

Visites des départements, bibliothèques universitaires et espaces de restauration.

Stands hall campus Limoges : Scolarité, Relations Internationales, Alternance, CROUS, Pôle Formation, Action Logement.

Visite du Scientibus – campus Limoges.

Conférences : Présentation des spécialités de B.U.T. – Relations internationales : semestres, stages – Alternance : un diplôme, un métier, un revenu. Programme et horaires.

Spécialités des différents sites de formations :

Limoges : Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) ; Informatique (INFO) ; Génie Mécanique et Productique (GMP) ; Génie Biologique (GB) ; Techniques de Commercialisation (TC) ; Mesures Physiques (MP) ; Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)

Brive : Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) ; Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)

Égletons : Génie Civil – Construction Durable (GCCD)

Tulle : Hygiène Sécurité Environnement (HSE) ; Génie Industriel et Maintenance (GIM)

Guéret : Carrières Sociales (CS)

Scientibus toute la journée sur le site de Limoges.

IPAG, Institut de Préparation à l’Administration Générale – 09h/16h30

À la Faculté de Droit et des Sciences Économiques – 5 rue Félix Eboué, Limoges

Stands d’informations sur les formations et les débouchés.,

Présence des associations étudiantes.

Rencontre avec les enseignant et les étudiants.

IAE – 09h/16h

3 Rue François Mitterrand, Limoges

À 10h et à 14h : présentation du score IAE Message et de la licence de gestion.

Toute la journée : visites des salles de cours et des espaces communs.

Toute la journée : présentation des filières et de leurs débouchés par les enseignants et étudiants.

ILFOMER – 09h/17h

39H Rue Camille Guérin, Limoges

Visites du bâtiment.

Stands d’informations par formation et par associations étudiantes.

Ateliers découverte des métiers (y compris métiers de la recherche).

INSPE – 09h/16h30

209 Boulevard Vanteaux, Limoges

Accueil à la BU : Présentation des formations et réponses aux questions des visiteurs par des formateurs et des étudiants de l’Inspé,

Amphi : présentation des mentions 1er et 2nd degré par le directeur et/ou le directeur-adjoint de l’Inspé,

Diffusion des vidéos du réseau des Inspé.

ENSIL-ENSCI – 09h/13h

16 Rue Atlantis, Limoges

Accueil des visiteurs et café de bienvenue,

Présentation de l’école en amphithéâtre à 9h30, 10h30 et 11h30,

Visite guidée et découverte des 6 spécialités au travers d’ateliers et d’expérimentations scientifiques,

Rencontres avec les élèves-ingénieurs, les enseignants et les personnels.

