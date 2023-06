Toques et porcelaine Limoges Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Toques et porcelaine 22 – 24 septembre Limoges Entrée libre.

Ville créative de l’Unesco, la Ville de Limoges vous donne rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre 2023.

Toques et Porcelaine est un des événements incontournables de la vie culturelle limougeaude. Le principe de la biennale très attendue est simple : associer de grands chefs cuisiniers aux manufactures et ateliers de porcelaine de Limoges : l’occasion d’admirer les savoir-faire déployés mais aussi de déguster des produits locaux déclinés lors de recettes d’exception !

Lors de la dernière édition en date (2021), l’invité d’honneur n’était autre le chef étoilé Michel Troisgros ! Il officiait aux côtés de nombreux chefs, porcelainiers et producteurs durant les trois jours de la manifestation.

Plusieurs temps forts rythment chaque édition Toques et Porcelaine: démonstrations, rencontres avec le public mais aussi réalisation du dîner de gala… Mais chaque année la recette de l’événement est unique !

Limoges LIMOGES Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/temps-fort/toques-et-porcelaine/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 34 46 87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T09:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

porcelaine gastronomie

Toques et Porcelaine ©Ville de Limoges