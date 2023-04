La cavalcade de printemps Limoges, 23 avril 2023, Limoges.

Chars et groupes musicaux défileront sur 1300 mètres jusqu’au square Jacques-Chirac, devant l’hôtel de ville. Le public est bien entendu invité à se déguiser et à se joindre à la parade pour fêter le printemps.

Dès 12h, petits et grands pourront découvrir au Champ-de-Juillet les dix chars décorés par les ateliers municipaux : « Looney Tunes », « Alice au pays des merveilles », « So French (Moulin rouge) », « Bora-Bora », « La légende de l’ouest », « Ave César », sans oublier ceux de la radio Flash FM (partenaire de l’évènement), des Gueules Sèches, du Comité Miss Limoges, ainsi qu’un char dédié aux confettis.

De 13h à 15h, les animateurs de Flash FM feront vivre en direct l’évènement sur les ondes (89.9) depuis le Champ-de-Juillet, avant de poursuivre les animations sur leur char.

Le cortège de la cavalcade se mettra en route à partir de 15h en empruntant son circuit habituel : avenue de la Libération, boulevard Carnot, place Stalingrad, rue Jean-Jaurès, boulevard Louis-Blanc, square Jacques-Chirac. Le long du parcours, quatre podiums accueilleront les artistes de l’ensemble Polychrome (rue Jean-Jaurès devant l’Opéra), Calypsonate (rue Jean-Jaurès en bas de la rue Jeanty-Sarre), LFL Cabaret (place Manigne) et Gospel Fusion (hôtel de ville).

Le public pourra applaudir tour à tour, parmi les chars, de nombreux groupes locaux ou invités : la Banda de Bessines, l’Harmonie municipale de Limoges, la Fanfare des Gueules Sèches, le Limouzi Samba Gang, Os Lusitanos, Prestige parade (Sauviat-sur-Vige), Lou Rossigno do Limouzi, Tchimbé, Lemovice Country Dance, la Compagnie Circadiem, le groupe breton Labour Ha Kan, Alizés 78.

