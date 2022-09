OCTOBRE ROSE – ZEN SHIATSU Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

ZEN SHIATSU vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:zenshiatsulimousin@gmail.com »}, {« link »: « https://www.zenshiatsulimousin.com/ »}] Actions gratuites pour accompagner les personnes dans la prévention et le traitement du cancer du sein. Séances de shiatsu et de do-in au dojo de la Bastide (nouvelle salle) les 8 et 9 octobre 2022 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Adresse : rue Brach, 87000 Limoges Sur inscription au 07 86 97 24 91 Madame MAISON

