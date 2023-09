Business Dating Day Innoval Legrand Limoges, 28 septembre 2023 09:00, Limoges.

Business Dating Day Innoval Legrand Limoges Jeudi 28 septembre, 09h00

Cette première édition du Business Dating Day est portée par la French Tech Limousin est dédié à l’industrie. Jeudi 28 septembre, 09h00 1

https://www.lafrenchtech-limousin.com/news/business-dating-day.html

Plus de 70 startups à impact et le collectif comme objectif.

La French Tech Limousin, soutenue par Limoges Métropole, est en pleine effervescence. Elle regroupe aujourd’hui plus de 70 startups de tous secteurs d’activité avec une forte majorité de startups à impact social, sociétal et environnemental dans les domaines tels que la santé, les biotechnologies, l’agriculture ou encore la transition énergétique. Portée par 12 entrepreneurs bénévoles, dont Frédéric Sudraud, président-fondateur de FACIL’iti et Président de la French Tech Limousin, Aurore Thibaud, CEO de Laou, Fred Bardin, CEO de OD&B eux-mêmes Vice-Présidents, Anthony Bugeat (Axioma), Stéphane Dellier (Wupatec) ou encore Laure Sandoval (Sanodev) et soutenue par de grands groupes au rayonnement national et international, la French Tech Limousin inscrit ses actions dans une démarche très collaborative avec les autres French Tech de Nouvelle-Aquitaine.

“_En créant cette première édition du Business Dating Day, nous cherchons à ouvrir nos horizons pour offrir des réponses concrètes aux besoins des industriels présents sur notre territoire. Pour cela, nous sollicitons les entreprises du Limousin, mais également de Nouvelle-Aquitaine et de France plus globalement. Cela fait partie de notre ADN depuis notre création en 2019. Nous jouons collectif car nous croyons en cette effervescence qui émane du collaboratif. Ouvrir le champ des possibles pour faciliter les opportunités business et répondre aux besoins des petites structures comme des plus grandes, fait partie de notre raison d’être._” déclare Marie-Pauline Carpentier (Référente French Tech Limousin).

Apporter du business, faciliter des échanges et participer à la création d’innovations.

C’est à Innoval, bâtiment totem et showroom de l’innovation Legrand, que les professionnels pourront assister aux témoignages d’Olivier Bachelet, industriel Président de la société Les Forges de Belles Ondes et de la startup Boble, ainsi qu’Anka Seyrac, CEO d’ETSEME (start-up implantée à Bordeaux), sur le mariage vertueux entre innovation et industrie. Seront également au programme, des sessions de pitchs des acteurs industriels tels que le groupe Legrand, Enedis, Orange, Catalent…

Les objectifs de cette manifestation mêlant industriels et startups innovantes sont multiples : répondre aux besoins du secteur industriel et accélérer sa transition numérique et écologique, apporter des opportunités de business et de développement aux startups et entreprises de la filière numérique en leur donnant accès à des donneurs d’ordre et à leurs problématiques prioritaires pour développer des coopérations technologiques concrètes et mettre en lumière Limoges et le Limousin comme territoire d’innovation.

Autre avantage pour les industriels présents : fréquenter d’autres acteurs (non concurrents) aux problématiques similaires, échanger entre eux sur leurs stratégies de gestion de l’innovation tout en ayant accès à un grand nombre d’entreprises numériques et startups du territoire centralisées au même endroit.

“Le Business Dating Day a été pensé pour apporter des bénéfices à l’ensemble du réseau. En proposant des solutions concrètes aux industriels, les startups ont également l’opportunité de faire progresser leurs technologies en interne. Plusieurs formes de collaborations peuvent en découler : la co-innovation, la prestation, l’acquisition d’entreprises, l’accélération ou encore l’incubation. Une proposition de valeur tant pour les industriels que pour les startups qui rencontrent un vivier de clients potentiels.” déclare Annabelle Picot.

Plus de 100 professionnels attendus pour booster la création.

Le Business Dating Day n’est pas le premier événement business à avoir été orchestré par la French Tech Limousin. En 2021, la communauté avait organisé Water Management, dédié au matching entre les donneurs d’ordres (industriels, grands groupes, collectivités) qui avaient exprimé des besoins autour de l’eau et des startups de la France entière qui adressent ces problématiques. Un rendez-vous qui avait permis de générer 100 rendez-vous business dans la journée !

La French Tech se positionne ainsi dans ce rôle pour faciliter l’acquisition de nouveaux business et la création d’innovations sur le territoire. Ce dating qualifié du 28 septembre s’inscrit dans la même vague.

La French Tech Limousin attend plus d’une centaine de professionnels le jour de l’événement afin de faire rayonner les opportunités à l’échelle régionale et nationale.

Innoval Legrand Rue du Mas Rome, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87036 Haute-Vienne