Biennale Rencontres d’Architecture en Mouvement – ANA Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 12 au 14 octobre, participez à la première biennale de l’Architecture organisée à Limoges,

Imaginée et portée par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, la biennale « Rencontres d’Architecture en Mouvement » a pour objectif de présenter les solutions concrètes portées par les architectes et l’ensemble des acteurs du cadre bâti du Limousin pour répondre aux enjeux de la crise climatique et démontrer ainsi la capacité des territoires à s’adapter face à l’impératif de la transition écologique. Il vise également à sensibiliser le grand public sur l’importance de la qualité architecturale face aux enjeux environnementaux.

Liste des lieux et programmation sur le site (en ligne).

Manifestation gratuite, ouverte à tous !.

2023-10-12 fin : 2023-10-14 . .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From October 12 to 14, take part in the first Architecture Biennial in Limoges,

Conceived and supported by the Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, the « Rencontres d?Architecture en Mouvement » biennial event aims to showcase the concrete solutions offered by architects and other players in the Limousin region?s built environment to meet the challenges of the climate crisis, and demonstrate the ability of local authorities to adapt to the imperative of ecological transition. It also aims to raise public awareness of the importance of architectural quality in the face of environmental challenges.

List of venues and program on the website (online).

Free event, open to all!

Del 12 al 14 de octubre, participe en la primera Bienal de Arquitectura que se celebrará en Limoges,

Concebida y dirigida por la Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, la bienal « Rencontres d’Architecture en Mouvement » tiene como objetivo mostrar las soluciones concretas que proponen los arquitectos y todos los actores del entorno construido de la región de Lemosín para hacer frente a los retos de la crisis climática, y demostrar la capacidad de las autoridades locales y regionales para adaptarse al imperativo de la transición ecológica. También pretende sensibilizar al público sobre la importancia de la calidad arquitectónica frente a los retos medioambientales.

Lista de sedes y programa en el sitio web (en línea).

El acto es gratuito y está abierto a todos

Nehmen Sie vom 12. bis 14. Oktober an der ersten Architekturbiennale teil, die in Limoges veranstaltet wird,

Die Biennale « Rencontres d’Architecture en Mouvement », die von der Architektenkammer von Nouvelle-Aquitaine erdacht und getragen wird, hat zum Ziel, konkrete Lösungen zu präsentieren, die von Architekten und allen Akteuren der bebauten Umwelt im Limousin getragen werden, um den Herausforderungen der Klimakrise zu begegnen und so die Fähigkeit der Gebiete zu demonstrieren, sich an die Erfordernisse des ökologischen Wandels anzupassen. Außerdem soll die breite Öffentlichkeit für die Bedeutung der architektonischen Qualität angesichts der Umweltprobleme sensibilisiert werden.

Liste der Orte und Programm auf der Website (online).

Kostenlose Veranstaltung, offen für alle!

