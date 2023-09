Terre nourricière : les rencontres du manger local Limoges, 3 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 3 au 6 octobre 2023.

Évènement pour petits et grands sur les enjeux de la résilience alimentaire et de l’installation agricole.

Au programme : film, conférence, animation pour les enfants, pièce de théâtre, l’installation en maraîchage.

Détail de la programmation sur le site internet.

October 3 to 6, 2023.

Event for young and old on the issues of food resilience and setting up in farming.

On the program: film, conference, children’s activities, play, setting up in market gardening.

Program details on the website

Del 3 al 6 de octubre de 2023.

Un evento para jóvenes y mayores sobre los temas de la resiliencia alimentaria y la instalación en la agricultura.

En el programa: película, conferencia, actividades para niños, juegos, instalación en la horticultura.

Detalles del programa en el sitio web

Vom 3. bis 6. Oktober 2023

Veranstaltung für Groß und Klein über die Herausforderungen der Ernährungsresilienz und der Niederlassung in der Landwirtschaft.

Auf dem Programm: Film, Konferenz, Animation für Kinder, Theaterstück, die Niederlassung im Gemüseanbau.

Einzelheiten zum Programm auf der Website

