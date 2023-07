Toques et Porcelaine Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Toques et Porcelaine s’empare de nouveau de Limoges et propose une manifestation unique qui réunit durant trois jours ; les 22, 23 et 24 septembre, l’excellence de la gastronomie et les plus belles collections de porcelaine.

Cette année, 5 chefs prestigieux sont les invités d’honneur : Fanny Rey, Nina Métayer, Alan Taudon, Tom Meyer et Romain Meder. Cette brigade proposera des recettes minutes, s’affrontera lors d’épreuves et animera plusieurs démonstrations.

Les manifestations se dérouleront sur plusieurs sites, à Limoges :

-Un dîner de gala à l’Ecole Nationale Supérieur d’Art (ENSA), 19 avenue Martin Luther King

-le potager géant installé place de la Motte

-le village « Toques et Porcelaine » place de la République

-un déjeuner gastronomique à la Galerie des Hospices le samedi

-un grand brunch à l’hôtel de Ville le dimanche

-les institutions de formations au pavillon du Verdurier.

2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Toques et Porcelaine takes over Limoges once again with a unique three-day event on September 22, 23 and 24, bringing together gastronomic excellence and the finest porcelain collections.

This year, 5 prestigious chefs are the guests of honor: Fanny Rey, Nina Métayer, Alan Taudon, Tom Meyer and Romain Meder. This brigade will be proposing minute recipes, competing in challenges and hosting several demonstrations.

The events will take place at several sites in Limoges:

-A gala dinner at the Ecole Nationale Supérieur d’Art (ENSA), 19 avenue Martin Luther King

-the giant vegetable garden at Place de la Motte

-the « Toques et Porcelaine » village on Place de la République

-a gastronomic lunch at the Galerie des Hospices on Saturday

-a grand brunch at the Hôtel de Ville on Sunday

-training institutions at the Pavillon du Verdurier

Toques et Porcelaine vuelve a tomar Limoges, con un evento único de tres días, el 22, 23 y 24 de septiembre, que reúne la excelencia gastronómica y las mejores colecciones de porcelana.

Este año, 5 prestigiosos chefs son los invitados de honor: Fanny Rey, Nina Métayer, Alan Taudon, Tom Meyer y Romain Meder. Esta brigada propondrá recetas minuciosas, participará en concursos y realizará numerosas demostraciones.

Los actos tendrán lugar en varios lugares de Limoges:

-Una cena de gala en la Escuela Nacional Superior de Arte (ENSA), 19 avenue Martin Luther King

-un huerto gigante en la Place de la Motte

-el pueblo « Toques et Porcelaine » en la Place de la République

-un almuerzo gastronómico en la Galerie des Hospices el sábado

-un gran brunch en el Hôtel de Ville el domingo

-instituciones de formación en el Pavillon du Verdurier

Toques et Porcelaine erobert erneut Limoges und bietet eine einzigartige Veranstaltung, die drei Tage lang; am 22., 23. und 24. September, die Spitzengastronomie und die schönsten Porzellansammlungen zusammenbringt.

In diesem Jahr sind fünf renommierte Küchenchefs Ehrengäste: Fanny Rey, Nina Métayer, Alan Taudon, Tom Meyer und Romain Meder. Diese Brigade wird Minutenrezepte vorschlagen, in Prüfungen gegeneinander antreten und mehrere Vorführungen moderieren.

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten in Limoges statt:

-Ein Galadinner in der Ecole Nationale Supérieur d’Art (ENSA), 19 avenue Martin Luther King

-der riesige Gemüsegarten, der auf dem Place de la Motte angelegt wird

-das Dorf « Toques et Porcelaine » auf dem Place de la République

-ein gastronomisches Mittagessen in der Galerie des Hospices am Samstag

-ein großer Brunch im Hôtel de Ville am Sonntag

-die Bildungseinrichtungen im Pavillon du Verdurier

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Limoges Métropole