Nemanja Radulovic & l’orchestre Double Sens Limoges, 28 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Musique Classique – Violon

Le violoniste Nemanja Radulovic et son ensemble Double Sens nous entraînent dans un tour du monde en musique, de la Serbie à l’Irlande, en passant par l’Argentine et le Japon.

L’album Roots combine des dons prodigieux pour le violon classique, un héritage du sud-est de l’Europe, une identité française cosmopolite, une croyance absolue dans la transcendance de la musique en tant que langage humain et une envie de voyager accentuée par les différentes restrictions de ces dernières années..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Classical Music – Violin

Violinist Nemanja Radulovic and his Double Sens ensemble take us on a musical tour of the world, from Serbia to Ireland, via Argentina and Japan.

The album Roots combines a prodigious gift for classical violin, a Southeast European heritage, a cosmopolitan French identity, an absolute belief in the transcendence of music as a human language, and a desire to travel accentuated by the various restrictions of recent years.

Música clásica – Violín

El violinista Nemanja Radulovic y su conjunto Double Sens nos llevan de gira musical por el mundo, de Serbia a Irlanda, pasando por Argentina y Japón.

El álbum Roots combina un prodigioso don para el violín clásico, una herencia del sudeste de Europa, una identidad francesa cosmopolita, una creencia absoluta en la trascendencia de la música como lenguaje humano y un deseo de viajar acentuado por las diversas restricciones de los últimos años.

Klassische Musik – Violine

Der Geiger Nemanja Radulovic und sein Ensemble Double Sens nehmen uns mit auf eine musikalische Weltreise von Serbien nach Irland, Argentinien und Japan.

Das Album Roots vereint eine außergewöhnliche Begabung für die klassische Violine, ein südosteuropäisches Erbe, eine kosmopolitische französische Identität, einen absoluten Glauben an die Transzendenz der Musik als menschliche Sprache und eine Reiselust, die durch die verschiedenen Einschränkungen der letzten Jahre noch verstärkt wurde.

