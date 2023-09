Joffrey Lebourg en dédicace chez Cultura Limoges Cultura Limoges Limoges, 30 septembre 2023 10:00, Limoges.

Avis aux amoureux de la littérature fantastique ! L’auteur prodige Joffrey Lebourg, souvent surnommé le « Tolkien français », sera présent au Cultura de Limoges ce samedi 30 septembre. L’occasion pour lui de dédicacer le premier tome de sa nouvelle saga « Les chroniques du nouveau-monde » ainsi que de présenter le tome 4 de sa précédente saga, « Les sept reliques ».

Joffrey Lebourg, un auteur qui fait sensation

Originaire de Nouvelle-Aquitaine, Joffrey Lebourg, âgé de seulement 26 ans, a déjà marqué le monde littéraire de sa plume envoûtante. Sa saga « Les sept reliques », lancée en 2021, rencontre déjà un franc succès avec son quatrième tome, « Le palais des nuages », à paraître le 25 septembre. Entre créatures fabuleuses, magie et légendes, les lecteurs sont transportés dans un monde épique entièrement conçu par l’auteur.

La réédition de sa première saga, « Les chroniques du nouveau-monde », fait également grand bruit, notamment grâce à son héroïne forte et inspirante, véritable rupture avec les codes classiques de la fantasy.

La « Lecture Augmentée », une innovation signée Joffrey Lebourg

Plus qu’un simple écrivain, Joffrey Lebourg est un innovateur. Avec sa « Lecture Augmentée », il introduit une nouvelle dimension à la lecture traditionnelle. Grâce à des QR codes intégrés, les lecteurs peuvent accéder à une multitude de contenus additionnels, enrichissant ainsi leur expérience de lecture. Cartes interactives, jeux, quizz, galerie de personnages… tout est pensé pour plonger le lecteur au cœur de l’univers d’Alkymia.

Concernant cette innovation, Joffrey Lebourg déclare : « La Lecture Augmentée dans le tome 4, ‘Le Palais des Nuages’, est une manière de renforcer l’immersion des lecteurs dans mon monde imaginaire. Grâce aux QR codes et au contenu exclusif, les lecteurs pourront découvrir des détails cachés, en apprendre davantage sur les intrigues et les personnages, et explorer l’univers d’une manière totalement nouvelle ».

Rendez-vous chez Cultura Limoges

Pour rencontrer Joffrey Lebourg et découvrir ses œuvres, rendez-vous le samedi 30 septembre de 10h à 18h au Cultura Limoges, 30 Rue Amédée Gordini, 87280 Limoges.

Pour en savoir plus sur l’auteur et ses sagas, vous pouvez consulter les sites officiels :

– www.les-sept-reliques.fr

– www.chroniquesdunouveaumonde.fr

Cultura Limoges 30 Rue Amédée Gordini, 87280 Limoges