Ciné-rencontre DROIT dans les yeux – 2 mars 20h30, cinéma Le Lido, Limoges cinéma Le Lido, 2 mars 2023 20:30, Limoges.

Une plongée dans une « Clinique juridique » avec des étudiants en droit engagés au service de leurs concitoyens en difficulté. Un film émouvant, qui apporte de la douceur et de la confiance. Jeudi 2 mars, 20h30 1

Projection suivie d’une rencontre avec Alexandra Nicolay, magistrate, Romain Dumas, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges, et La Ligue des droits de l’Homme Limoges

Des visages tout juste sortis de l’enfance, concentrés, incrédules, émus. Ils s’appellent Ilhame, Vincent, Yara, Rouguy ou Antoine. Ils sont étudiants en Droit à l’Université Paris 8 Saint-Denis et bénévoles à « La Clinique Juridique ». Là, ils orientent des justiciables des environs qui souvent leur rappellent leurs parents, leurs voisins. Les professionnels leur parlent de distance et de neutralité. Mais dans la pratique, que faire de sa subjectivité lorsqu’on se destine à être avocat ? De son expérience et de ses convictions ? Avec quelle idée de la justice et de la démocratie ?

cinéma Le Lido 3 avenue du Général De Gaulle, 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne

