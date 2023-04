2ème édition Festival Amitiés Musicales Internationales Chapelle de la Visitation Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Concert classique – Grands Amateurs – Lauréats de concours internationaux de piano Vendredi 12 mai, 20h00

https://my.weezevent.com/visitation 2ème édition du Festival Amitiés Musicales Internationales du 6 au 14 mai 2023 en Périgord (Coulaures), à Limoges et à Paris (Eglise Saint-Merry).

Venez écouter des musiciens grands amateurs venus des quatre coins du monde pour se produire à Limoges, ces artistes dont la musique n’est pas le métier mais dont le niveau quasi-professionnel leur permet de se produire en concert.

Pays participants : Saint-Vincent et les Grenadines, USA/Singapour, Suisse, Grèce et France.

Lauréats des grands concours internationaux Grands Amateurs de Piano : Concours Van Cliburn (Dallas / Fort Worth, USA), WIAC (Washington, USA), Concours Chopin (Varsovie, Pologne), Concours des Grands Amateurs de piano (Paris, France), Concours international de piano d’Ile-de-France Anne Queffelec (Maison-Laffitte, France), Piano Bridges Competition (Saint-Petersbourg, Russie), PianoLink Competition (Cremona, Italie).

Au programme : Couperin, Mozart, Schumann, Schubert, Liszt, Mendelssohn, Debussy et Granados.

Réservation des places sur le site https://my.weezevent.com/visitation et sur place le soir du concert.

Contact: Sylvain Levy – 06 05 02 15 83 Chapelle de la Visitation 11 rue François Chenieux, 87000 LIMOGES Montjovis Limoges 87000 Haute-Vienne

