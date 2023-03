PROJECTION – LE PARCOURS D’UN POTE LIMOGES – BFM, 31 mars 2023, Limoges.

PROJECTION – LE PARCOURS D’UN POTE Vendredi 31 mars, 14h30 LIMOGES – BFM Entrée libre

En France, en 2022, l’Ofpra a enregistré, selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, 130 933 demandes d’asiles et la CNDA a reçu 61 552 recours. Dans le même temps, l’Ofpra a rendu 134 454 décisions contre 67 142 décisions pour la CNDA. En tout, seulement 56 179 demandes d’asile, Ofpra et CNDA confondues, ont été accordées, soit un taux de protection de 41,3% sur l’année 2022. Moins d’un demandeur d’asile sur deux s’est vu accorder une protection par la France en 2022. Le premier objectif de ce documentaire est de montrer que, derrière ces chiffres, se cachent autant d’histoires de vie et bien souvent de drames. Le but est aussi de casser certains préjugés. Non, la très grande majorité des demandeurs d’asile ne viennent pas en France pour « profiter » de l’état français mais bien pour fuir la guerre ou pour échapper à une situation périlleuse dans leur pays qui met leur vie en danger. Ce court métrage retrace ainsi l’histoire d’Aboubacar et de Daniel. Le premier a quitté la Guinée pour échapper à un patron, et surtout « à la justice des plus riches », qui menaçait de l’envoyer en prison, à tort, dans son pays d’origine. Le second est parti de Madagascar en raison de son homosexualité et des risques pour sa vie. A travers ces histoires, le deuxième objectif de ce documentaire est de montrer que le parcours d’un demandeur d’asile ne s’arrête pas une fois son arrivée en France. Les procédures devant l’Ofpra et la CNDA sont éprouvantes et réveillent des douleurs enfouies. Face à ces démarches, ces personnes exilées sont souvent seules. Sans l’aide d’associations comme SOS Racisme – Les potes en Limousin, les demandeurs d’asile, livrés à eux même, échouent régulièrement lors de l’entretien devant l’Ofpra. Le travail de l’association leur permet alors de retracer leur histoire, de les conseiller et de les orienter afin de réussir cet entretien comme pour Daniel. Pour d’autres, comme Aboubacar, l’aide de l’association ne suffit pas

LIMOGES – BFM place aimé césaire Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « servicejuridique.sosracisme@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555351565 »}, {« type »: « email », « value »: « sosracisme87-serviceprojets@outlook.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:00:00+02:00

asile immigration

sosracisme_lespotesenlimousin