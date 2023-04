Mars Bleu 2023 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, Panazol Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Panazol

Mars Bleu 2023 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS,, 7 mars 2023, Panazol. Mars Bleu 2023 7 – 28 mars, les mardis LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, 41 Bis rue de Feytiat, 87000 LIMOGES, 1 Heure de « tennis santé » entre 11H 30 et 13H15 les mardis (horaire à finaliser avec les participants)

Valentine Lesage, 0771648235,59870060@fft.fr, http://lbft87.wix.com/tennis, www.facebook.com/LimogesBasFargeasTennis/ LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, 41 Bis rue de Feytiat, 87000 LIMOGES Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:59870060@fft.fr »}, {« link »: « http://lbft87.wix.com/tennis »}, {« link »: « http://www.facebook.com/LimogesBasFargeasTennis/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T11:30:00+01:00 – 2023-03-07T13:15:00+01:00

2023-03-28T11:30:00+02:00 – 2023-03-28T13:15:00+02:00 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS Mars Bleu 2023

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Panazol Autres Lieu LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, Adresse 41 Bis rue de Feytiat, 87000 LIMOGES Ville Panazol Departement Haute-Vienne Lieu Ville LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, Panazol

LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, Panazol Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/panazol/

Mars Bleu 2023 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, 2023-03-07 was last modified: by Mars Bleu 2023 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS, 7 mars 2023 LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS Panazol

Panazol Haute-Vienne