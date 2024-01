Lire à Limoges 2024 Patinoire Olympique de Limoges Limoges, vendredi 21 juin 2024.

Du 21 au 23 juin 2024.

Le prochain Salon aura lieu sur deux sites à la patinoire pour les dédicaces d’auteurs et ateliers jeunesse et au centre culturel Jean-Gagnant, à proximité, pour les conférences et la masterclasse.

Cette nouvelle édition organisée par la Ville de Limoges et l’agence littéraire Les Belles Pages accueillera 200 auteurs à la patinoire (150 en 2023), un plateau de 30 auteurs jeunesse et les libraires de Limoges.

Programmation à venir sur le site (en lien).

Patinoire Olympique de Limoges 12 Boulevard des Petits Carmes

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



