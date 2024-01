Big Brain Show #2 Espace Noriac Limoges, mardi 9 avril 2024.

Big Brain Show #2 Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:30:00

fin : 2024-04-09

À 18h30.

Durée 3h

Deuxième épisode pour le Big Brain Show, le nouveau format d’info divertissement, de vulgarisation, de culture scientifique. Rendez-vous le 9 avril 2024 pour découvrir le travail et les découvertes d’un.e chercheur.e de renommée nationale. Après une masterclass de 15 minutes, le public sera ensuite invité par tirage au sort à participer sur scène et en direct à des épreuves de quiz pop-culture scientifique. Enfin, la soirée se conclura par la présentation d’une structure d’innovation locale. Apéritif dînatoire offert à l’issue des présentations pour échanger en toute convivialité. Programmation et thématique à découvrir sur www.recreasciences.com

Informations et réservations par téléphone (en lien).

EUR.

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



