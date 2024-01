Ariel Bart Trio » In Between » Espace Noriac Limoges, mercredi 13 mars 2024.

Ariel Bart Trio » In Between » Espace Noriac Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 20:00:00

À 20h.

Durée 1h30.

Harmonica – Violoncelle – Piano

À seulement 24 ans, Ariel Bart chamboule les codes. Soliste du « Jérusalem East & West Orchestra », reconnue pour ses collaborations avec la scène down-town New-Yorkaise (Andrew Cyrille, William Parker, Steve Swell…) ou la chanteuse Noa, Ariel se distingue avant tout par la qualité de ses compositions. Des qualités qui n’ont pas échappées au label RopeaDope, un des étendards du nouveau son US, maison de Christian Scott, Yazz Ahmed, et bien d’autres sur lequel est paru en 2022 année « In Between », un premier album aux envolées oniriques

Dans le cadre de Be Curious… Maybe Jazz

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@eclatsdemail.com



